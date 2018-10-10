2018-10-10T15:56:04+03:00
Общество

В Ясногорском районе построят новые птицеводческие фермы

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

10 октября 2018 года на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018» было подписано соглашение о развитии птицеводства в Ясногорском районе Тульской области.

- Сегодня мы подписали соглашение о проекте по строительству в регионе новых птицеводческих ферм. Общий объем инвестиций - 500 миллионов рублей. Правительство Тульской области готово оказать предприятию всестороннюю поддержку, - отметил губернатор Алексей Дюмин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24