В Ясногорском районе построят новые птицеводческие фермы

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-10T15:56:04+03:00

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10 октября 2018 года на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018» было подписано соглашение о развитии птицеводства в Ясногорском районе Тульской области.

- Сегодня мы подписали соглашение о проекте по строительству в регионе новых птицеводческих ферм. Общий объем инвестиций - 500 миллионов рублей. Правительство Тульской области готово оказать предприятию всестороннюю поддержку, - отметил губернатор Алексей Дюмин.