2018-10-10T15:44:57+03:00
Общество

В Тульской области появится новая молочная ферма

А также будет реализован проект по возделыванию льна
Виктория ЯКУШИНА
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10 октября 2018 года на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018» было подписано соглашение о реализации в Тульской области инвестиционного проекта по выращиванию кормовой базы для собственного поголовья скота, в том числе для заготовки сена, сенажа и силоса.

В настоящее время уже создается молочно-товарная ферма на 280 фуражных коров вблизи деревни Татарники Веневского района, а также запускает проект по возделыванию льна.

- Сегодня мы подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта на общую сумму 250 миллионов рублей, - отметил Алексей Дюмин.

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