2018-10-10T15:36:50+03:00
Досуг

Светящиеся позвоночники: в Белоусовском парке открылась новая выставка

Выставка будет эффектно смотреться ночью
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Мария ВЛАСОВАФото: Мария ВЛАСОВА
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10 октября 2018 года, в ЦПКиО им. Белоусова в Туле, состоялось открытие выставки «Болезнь молодых или Жизнь с болью».

Экспонатами выставки стали девять прозрачных скульптур в человеческий рост со светящимися красными позвоночниками.

За каждым их движением и позой стоят сотни тысяч историй историй людей с болезнью Бехтерева.

Выставка будет эффектно смотреться ночью. Она будет работать на протяжении двух недель.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Фото: Мария ВЛАСОВА

Фото: Мария ВЛАСОВА

Фото: Мария ВЛАСОВА

Фото: Мария ВЛАСОВА

Фото: Мария ВЛАСОВА

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