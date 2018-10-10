Светящиеся позвоночники: в Белоусовском парке открылась новая выставка
Выставка будет эффектно смотреться ночью
Фото: Мария ВЛАСОВА
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10 октября 2018 года, в ЦПКиО им. Белоусова в Туле, состоялось открытие выставки «Болезнь молодых или Жизнь с болью».
Экспонатами выставки стали девять прозрачных скульптур в человеческий рост со светящимися красными позвоночниками.
За каждым их движением и позой стоят сотни тысяч историй историй людей с болезнью Бехтерева.
Выставка будет эффектно смотреться ночью. Она будет работать на протяжении двух недель.
Фото: Мария ВЛАСОВА
Фото: Мария ВЛАСОВА
Фото: Мария ВЛАСОВА