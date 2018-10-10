13 октября в Туле пройдет закрытие мотосезона

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-10T15:11:18+03:00

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Закрытие общегородского мотосезона байкеры Тулы начнут мотопробегом. Сбор колонны мотоциклистов в 13:30 возле мемориала «Защитникам неба Отечества». Старт мотопробега в 14:23.

После этого гостей праздника ждут на площади Ленина.

Там для собравшихся прозвучит приветственное слово почетных гостей и администрации города и состоятся праздничные мероприятия:

- соревнования по технике управления мотоциклом «джимхана»;

- показательные выступления тульских спортсменов стантрайдинга;

- выступление ведущих рок-коллективов и исполнителей города.

Гостей праздника угостят горячим чаем и солдатской кашей.