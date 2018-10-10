13 октября в Туле пройдет закрытие мотосезона
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Закрытие общегородского мотосезона байкеры Тулы начнут мотопробегом. Сбор колонны мотоциклистов в 13:30 возле мемориала «Защитникам неба Отечества». Старт мотопробега в 14:23.
После этого гостей праздника ждут на площади Ленина.
Там для собравшихся прозвучит приветственное слово почетных гостей и администрации города и состоятся праздничные мероприятия:
- соревнования по технике управления мотоциклом «джимхана»;
- показательные выступления тульских спортсменов стантрайдинга;
- выступление ведущих рок-коллективов и исполнителей города.
Гостей праздника угостят горячим чаем и солдатской кашей.