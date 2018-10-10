Вынес в рюкзаке: туляк попался на краже парфюмерии из магазина

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-10T14:48:19+03:00

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34-летний ранее неоднократно судимый житель Тулы осужден за кражу.

Как выяснилось, 9 сентября 2018 года, мужчина в помещении магазина «Магнит-Косметик» на втором этаже ТЦ «Мозаика» в поселке Ленинский стащил со стеллажей две коробки туалетной мужской воды и две коробки парфюмерной мужской воды на общую сумму 7086,76 руб. Он спрятал добычу в рюкзак и беспрепятственно вышел из торгового зала.

Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.