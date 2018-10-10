Алексей Дюмин принял участие в агропромышленной выставке «Золотая осень-2018»
На экспозиции Тульской области свою продукцию представили предприятия региона
Фото: пресс-служба правительства Тульской области
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Глава региона Алексей Дюмин принял участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018». Юбилейная выстава на ВДНХ в Москве начала работу 10 октября.
На экспозиции Тульской области свою продукцию представили предприятия региона. Гости выставки увидят пряники, пастилу, сыры, фрукты, овощи, мясо, молоко, кондитерские и хлебобулочные изделия, колбасы.