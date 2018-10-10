2018-10-10T11:56:51+03:00
Общество

Тульских застройщиков накажут за отсутствие пунктов помывки колес на стройплощадках

Виктория ЯКУШИНА
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Инспекторы УАТН провели сегодня, 10 октября, рейд по проверке строительных площадок Тулы.

Всего за минувшие дни обследовано около 50 объектов в черте города. Проверяли наличие пунктов помывки колес для грузового транспорта, ограждений вокруг строительной площадки, информационных щитов и навесов для пешеходных дорожек. Почти в половине случаев были выявлены нарушения.

Так, на строительной площадке по адресу ул. Болдина в районе д. 69 отсутствует пункт помывки колес для грузового транспорта. Нет информационного щита с указанием характеристик строящегося объекта, сведений о застройщике.

На строительной площадке по ул. Болдина, д. 116 есть навес, информационный щит, а вот пункт помывки колес также отсутствует.

По итогам рейда всем застройщикам будут направлены требования по устранению выявленных нарушений. На это застройщику дается 3 дня. Если требования не будут исполнены в срок, на нарушителей составят протокол об административном правонарушении.

По статье 8.11-1 Закона Тульской области об административных правонарушениях предусмотрен штраф: на должностное лицо – от 10 до 20 тысяч рублей, на юридическое лицо – от 100 до 300 тысяч рублей.

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