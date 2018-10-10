В Туле торговая представительница поймана на краже массажеров
Выясняются все детали произошедшего в Туле
Изменить размер текста:
В Туле полицейские поймали подозреваемую в краже.
Как оказалось, в отдел полиции «Центральный» обратилась индивидуальная предпринимательница. Женщина рассказала, что из офиса ее фирмы были похищены массажные приборы.
Работавшие на месте происшествия полицейские отметили, что похититель имел свободный доступ в помещение, откуда пропали приборы.
В результате выяснилос, что к краже причастна торговая представительница фирмы, 47-летняя женщина.
Она призналась в содеянном. Похищенное у нее изъяли.
Сейчас в отделе полиции «Центральный» выясняют все детали произошедшего.