В Туле торговая представительница поймана на краже массажеров

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-10T11:48:44+03:00

Выясняются все детали произошедшего в Туле

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В Туле полицейские поймали подозреваемую в краже.

Как оказалось, в отдел полиции «Центральный» обратилась индивидуальная предпринимательница. Женщина рассказала, что из офиса ее фирмы были похищены массажные приборы.

Работавшие на месте происшествия полицейские отметили, что похититель имел свободный доступ в помещение, откуда пропали приборы.

В результате выяснилос, что к краже причастна торговая представительница фирмы, 47-летняя женщина.

Она призналась в содеянном. Похищенное у нее изъяли.

Сейчас в отделе полиции «Центральный» выясняют все детали произошедшего.