В Туле продолжают ликвидировать несанкционированные свалки
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Управление благоустройства администрации города Тулы продолжает ликвидировать несанкционированные свалки.
Сегодня, 10 октября, работы проводятся на улицах Верхней Волоховской и ул. Овражной, д. 11.
Свалки выявлены сотрудниками главных управлений по территориальным округам.
Всего же с начала года вывезено более 13 тысяч куб. м. мусора с несанкционированных свалок. Работа в данном направлении продолжается в постоянном режиме.