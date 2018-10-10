В Туле продолжают ликвидировать несанкционированные свалки

СЕГОДНЯ 11:43 2018-10-10T11:43:58+03:00

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Управление благоустройства администрации города Тулы продолжает ликвидировать несанкционированные свалки.

Сегодня, 10 октября, работы проводятся на улицах Верхней Волоховской и ул. Овражной, д. 11.

Свалки выявлены сотрудниками главных управлений по территориальным округам.

Всего же с начала года вывезено более 13 тысяч куб. м. мусора с несанкционированных свалок. Работа в данном направлении продолжается в постоянном режиме.