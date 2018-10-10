2018-10-10T11:42:57+03:00
Общество

В Туле обсудили совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

9 октября под председательством начальника управления военно-патриотической работы Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Сергея Гусева состоялось совещание по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания граждан и приоритетных направлений развития движения «ЮНАРМИЯ» в Тульской области.

Участники совещания обсудили работу военного комиссариата Тульской области и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии при организации и проведении мероприятий военно-патриотической направленности. Также были подведены итоги реализации проекта «Юнармейское лето-2018» в регионе.

Напомним, что движение «ЮНАРМИЯ» в Тульской области активно развивается. На территории региона сформировано 23 штаба местных отделений. Общая численность юнармейцев составляет более 1300 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вынес в рюкзаке: туляк попался на краже парфюмерии из магазина
Алексей Дюмин принял участие в агропромышленной выставке «Золотая осень-2018»
Тульских застройщиков накажут за отсутствие пунктов помывки колес на стройплощадках
В Туле торговая представительница поймана на краже массажеров
В Туле продолжают ликвидировать несанкционированные свалки
Пожар в деревне Приволье закоптил дом и уничтожил телевизор
Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоится XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Социокультурные и социоэкономические факторы развития инновационных систем в регионах»
Под Тулой "Опель" перевернулся на крышу
На Галкина в Туле "Шкода" сбила ребенка
Для тульских старшеклассников прошло профориетационное мероприятие
В Тульской области нашли более 30 человек, пропавших без вести
17 октября передвижная приемная продолжит работу в Зареченском округе
В страшном ДТП на Рязанской в Туле погиб водитель
Алексей Дюмин провел личный прием граждан
Тулячка пожаловалась губернатору на опасную стройку дороги на Хворостухина
В Туле планируют увеличить количество автобусов №18
Тульский "Арсенал" проведет зимние сборы в Турции
В Тульской области мужчина избил пенсионера электрической дрелью
В Туле на ул. Рязанской "Фольксваген" съехал в кювет: есть пострадавшие
Туляки обратились к губернатору с вопросами о жилье, транспорте и дорогах