В Туле обсудили совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи

СЕГОДНЯ 11:42 2018-10-10T11:42:57+03:00

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9 октября под председательством начальника управления военно-патриотической работы Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Сергея Гусева состоялось совещание по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания граждан и приоритетных направлений развития движения «ЮНАРМИЯ» в Тульской области.

Участники совещания обсудили работу военного комиссариата Тульской области и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии при организации и проведении мероприятий военно-патриотической направленности. Также были подведены итоги реализации проекта «Юнармейское лето-2018» в регионе.

Напомним, что движение «ЮНАРМИЯ» в Тульской области активно развивается. На территории региона сформировано 23 штаба местных отделений. Общая численность юнармейцев составляет более 1300 человек.