2018-10-10T11:40:46+03:00
Происшествия

Пожар в деревне Приволье закоптил дом и уничтожил телевизор

Причина пожара в Тульской области выясняется
Виктория ЯКУШИНА
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10 октября 2018 года в 09:32 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, деревня Приволье.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-64.

Пламя удалось погасить за 6 минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия в комнате сгорел телевизор, закоптились стены и потолок по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

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