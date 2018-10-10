Пожар в деревне Приволье закоптил дом и уничтожил телевизор
Причина пожара в Тульской области выясняется
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10 октября 2018 года в 09:32 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, деревня Приволье.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-64.
Пламя удалось погасить за 6 минут.
Пострадавших нет. В результате происшествия в комнате сгорел телевизор, закоптились стены и потолок по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.