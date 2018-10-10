В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоится XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Социокультурные и социоэкономические факторы развития инновационных систем в регионах»

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-10T11:35:57+03:00

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Ежегодные научно-практические конференции по программе «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов» с 2005 года проходили в ведущих вузах Москвы, Тюмени, Курска, Чебоксар, Орла, Смоленска, Казани, Уфы, Вологды, Перми, Омска, Самары, Тюмени. Все конференции получали финансовую поддержку РГНФ/РФФИ. Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого впервые принимает конференцию.

Председатель программного комитета, руководитель межрегиональной программы «Проблемы социокультурной эволюции и модернизации ре-гионов» – чл.- корр. РАН Н.И. Лапин – советский и российский философ, социолог, специалист в области социологии инноваций, социологии организации и управления, социологии культуры.

Пленарное заседание конференции состоится 15 октября, на нем будут обсуждаться общие проблемы развития инновационных систем в регионах России.

Кроме того, в рамках конференции состоятся два секционных заседания: «Россия, ее регионы и местные сообщества на новом этапе социо-культурной эволюции», «Проблемы инновационного развития регионов и формирования региональных инновационных систем» и три круглых стола: «Проблемы социокультурной эволюции местных сообществ», «Актуальные аспекты эволюции регионов и местных сообществ», «Обобщение опыта и конкретизация методов выявления инновационного потенциала исследовательских и экономических субъектов регионов».