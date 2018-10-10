На Галкина в Туле "Шкода" сбила ребенка

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-10T11:09:46+03:00

В результате ДТП в Туле юный пешеход пострадал

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9 октября 2018 года в 8:00 на улице Галкина в Туле произошло ДТП.

29-летний мужчина на автомобиле «Шкода Практик», по предварительной информации, сбил 11-летнего мальчика-пешехода. Он переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП в Туле юный пешеход обратился в городскую больницу, где ему была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой.