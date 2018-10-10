Для тульских старшеклассников прошло профориетационное мероприятие
Накануне 200 старшеклассников образовательных организаций Тулы приняли участие в мероприятии «Мой выбор – служба в полиции», которое состоялось в Центре профессиональной подготовки регионального УМВД.
Для ребят состоялось беседа на тему: «Правовая ответственность за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков». Школьникам рассказали, какими качествами должен обладать работник ОВД.
Заинтересовал старшеклассников рассказ о спортивных достижениях тульских полицейских и проведенный для них мастер-класс по приемам рукопашного боя и стрельбе из служебного оружия.
Мероприятие завершилось концертом, в ходе которого представители образовательных организаций были награждены Почетными грамотами за активное сотрудничество с УМВД России по Тульской области в проведении профориетационных мероприятий.