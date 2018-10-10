2018-10-10T10:59:25+03:00
Общество

Для тульских старшеклассников прошло профориетационное мероприятие

Виктория ЯКУШИНА
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Накануне 200 старшеклассников образовательных организаций Тулы приняли участие в мероприятии «Мой выбор – служба в полиции», которое состоялось в Центре профессиональной подготовки регионального УМВД.

Для ребят состоялось беседа на тему: «Правовая ответственность за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков». Школьникам рассказали, какими качествами должен обладать работник ОВД.

Заинтересовал старшеклассников рассказ о спортивных достижениях тульских полицейских и проведенный для них мастер-класс по приемам рукопашного боя и стрельбе из служебного оружия.

Мероприятие завершилось концертом, в ходе которого представители образовательных организаций были награждены Почетными грамотами за активное сотрудничество с УМВД России по Тульской области в проведении профориетационных мероприятий.

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