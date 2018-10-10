В Тульской области нашли более 30 человек, пропавших без вести

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-10T14:31:34+03:00

Также разыскано 18 обвиняемых и подозреваемых, скрывшихся от органов

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На территории Тульской области полицейские провели октябрьский этап оперативно-профилактической операции «Розыск».

Особое внимание стражей порядка было направлено поимку скрывающихся от правосудия.

В результате проделанной работы было разыскано 18 обвиняемых и подозреваемых, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, установлено местонахождение 34 лиц, значившихся как пропавшие без вести.

Продолжаются мероприятия по розыску Филатова Владимира Федоровича, 20.01.1970 года рождения.

Приметы: на вид 45-50 лет, волосы седые, рост 175-180 см, среднего телосложения.

Был одет: тёмная вязаная шапка с зелёной окантовкой, чёрная болоньевая куртка, штаны темного цвета, на верхнюю одежду надет камуфляжный костюм. При себе имел большую чёрную спортивную сумку.

По имеющейся информации, Филатов В.Ф. может находиться на территории г. Тулы и Тульской области.

Сотрудники полиции просят граждан, располагающих какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщить по телефонам 8 (4872) 32-22-49; 72-14-37.; 8-999-374-05-71; 8-915-691-91-51.