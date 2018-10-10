2018-10-10T09:26:45+03:00
Общество

Алексей Дюмин провел личный прием граждан

Виктория ЯКУШИНА
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9 октября губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел личный прием граждан.

К главе региона обратилась сирота из Тулы с просьбой помочь в решении жилищного вопроса.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что до конца года будет сдано порядка 350 квартир для предоставления детям-сиротам, и девушка получит квартиру.

Еще одно обращение касалось платы жителей новостроек за капитальный ремонт. Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко сообщила, что по федеральному законодательству взнос за капитальный ремонт начисляется жильцам многоквартирных домов, построенных до 2015 года.

Также был рассмотрен вопрос переработки отходов и экологической безопасности в регионе.

Глава региона поручил провести совещание с участием заявителя, региональных операторов по обороту твердых коммунальных отходов и сотрудников профильного министерства.

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