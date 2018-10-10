2018-10-10T09:23:15+03:00
Общество

Тулячка пожаловалась губернатору на опасную стройку дороги на Хворостухина

А также на отсутствие магазинов в микрорайоне ЖК «Парус»
Виктория ЯКУШИНА
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Жительница улицы Хворостухина в Туле обратилась к главе региона Алексею Дюмину с вопросом о строительстве дороги. Она отметила, что стройка не огорожена, люки открыты, а это опасно для жизни и здоровья людей, которые вынуждены ходить по этой дороге.

Алексей Дюмин поручил первому заместителю главы администрации Тулы Владиславу Галкину сегодня выехать на место и при необходимости принять меры по обеспечению безопасности людей.

Отметим, что 15 ноября застройщик планирует завершить работы по строительству, 30 ноября – по благоустройству, а до 15 декабря – по освещению дороги.

Также жительница пожаловалась на отсутствие магазинов в микрорайоне ЖК «Парус».

Глава региона поручил Владиславу Галкину проработать с предпринимателями вопрос открытия многофункциональных магазинов.

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