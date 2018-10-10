2018-10-10T09:14:52+03:00
Общество

В Туле планируют увеличить количество автобусов №18

Подготовлено техническое задание, в ноябре планируется провести конкурс
Виктория ЯКУШИНА
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Жительница ЖК «Парус» в Туле обратилась к губернатору Тульской области Алексею Дюмину с просьбой решить ряд проблем.

Одна из них – транспортная: не хватает автобусов на маршрутах №17, №18 и №32, и людям очень тяжело добираться на работу и домой.

Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос об увеличении количества автобусов на маршруте №18.

Подготовлено техническое задание, в ноябре планируется провести конкурс.

Это позволит с 1 января 2019 года увеличить количество машин большой и средней вместимости на данном маршруте.

Алексей Дюмин поручил также проработать возможность увеличения количества машин на маршруте №32, а министру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиону Дуднику - взять на контроль вопрос обеспечения микрорайона транспортом.

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