2018-10-10T09:03:56+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" проведет зимние сборы в Турции

За время зимней паузы команда планирует провести 8 контрольных матчей
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Тульский "Арсенал" проведет зимние сборы в Турции. Подготовку к заключительной части Чемпионата России канониры начнут 12 января в Белеке. Но перед этим в начале января оружейники пройдут медобследование в Москве.

Первый сбор продлится с 12 по 23 января. Второй сбор с 27 января по 8 февраля также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 12 февраля, а завершится 22 февраля.

За время зимней паузы главный «Арсенал» планирует провести 8 контрольных матчей.

Молодежный состав канониров подготовку начнет со втягивающего сбора в Туле, после чего дублеры проведут 2 турецких сбора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В страшном ДТП на Рязанской в Туле погиб водитель
Алексей Дюмин провел личный прием граждан
Тулячка пожаловалась губернатору на опасную стройку дороги на Хворостухина
В Туле планируют увеличить количество автобусов №18
В Тульской области мужчина избил пенсионера электрической дрелью
В Туле на ул. Рязанской "Фольксваген" съехал в кювет: есть пострадавшие
Туляки обратились к губернатору с вопросами о жилье, транспорте и дорогах
Тульская область переходит на цифровое телевещание
Порядка 280 тысяч жителей Тульской области уже привились от гриппа
Юрий Цкипури награжден дипломом и памятной медалью Лиги здоровья нации
Туляк осужден за кражу кабеля и автоколес
Житель Тульской области поджег автомобиль любовника своей жены
10 октября передвижная приемная продолжит работу в Привокзальном округе
ООО «Максим Горький» наказали за небезопасное зерно
В УМВД России по Тульской области стартовал общерегиональный прием граждан
Юрий ЦКИПУРИ: Тульская область активно участвует в проектах Лиги здоровья нации
В Туле пройдет XII ежегодная Всероссийская выставка «Техника в масштабе»
В Туле продолжаются работы по озеленению города
Алексей Дюмин провел рабочую встречу с Валерием Шериным
Состязания программистов
13 октября в Туле будет ограничена остановка транспорта
Банк «Возрождение» улучшил условия по вкладу «Добрые традиции»
Музей «Тульские древности» приглашает на традиционные покровские посиделки
Жительница Венева стала жертвой мошенничества с банковскими картами
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого отмечает 80-летие со дня основания
На выставке в Туле представили работы Сергея Шойгу
В Туле прошло совещание по организации розыска опасного преступника