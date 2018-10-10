СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-10T09:03:56+03:00

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Тульский "Арсенал" проведет зимние сборы в Турции. Подготовку к заключительной части Чемпионата России канониры начнут 12 января в Белеке. Но перед этим в начале января оружейники пройдут медобследование в Москве.

Первый сбор продлится с 12 по 23 января. Второй сбор с 27 января по 8 февраля также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 12 февраля, а завершится 22 февраля.

За время зимней паузы главный «Арсенал» планирует провести 8 контрольных матчей.

Молодежный состав канониров подготовку начнет со втягивающего сбора в Туле, после чего дублеры проведут 2 турецких сбора.