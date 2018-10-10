2018-10-10T08:49:12+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина избил пенсионера электрической дрелью

Суд назначил ему 250 часов обязательных работ
Мария ВЛАСОВА
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Суд вынес обвинительный приговор 40-летнему жителю Щекинского района. Он признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

На ул. Школьной в деревне Ясная поляна Щекинского района он встретил 62-летнего знакомого. Мужчины ранее конфликтовали. Осужденный набросился на потерпевшего и повалил его на землю. Он забрал у него из рук электрическую дрель и начал бить ей его по голове и правой руке, которой потерпевший закрывался от ударов.

Полученные повреждения расцениваются как легкий вред здоровью. Суд с учетом смягчающих вину обстоятельств назначил мужчине 250 часов обязательных работ.

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