В Тульской области мужчина избил пенсионера электрической дрелью
Суд назначил ему 250 часов обязательных работ
Изменить размер текста:
Суд вынес обвинительный приговор 40-летнему жителю Щекинского района. Он признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
На ул. Школьной в деревне Ясная поляна Щекинского района он встретил 62-летнего знакомого. Мужчины ранее конфликтовали. Осужденный набросился на потерпевшего и повалил его на землю. Он забрал у него из рук электрическую дрель и начал бить ей его по голове и правой руке, которой потерпевший закрывался от ударов.
Полученные повреждения расцениваются как легкий вред здоровью. Суд с учетом смягчающих вину обстоятельств назначил мужчине 250 часов обязательных работ.