2018-10-10T08:27:01+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Рязанской "Фольксваген" съехал в кювет: есть пострадавшие

Личный состав для извлечения пострадавшего применял аварийно-спасательный инструмент
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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10 октября на ул. Рязанской автомобиль "Фольксваген Пассат" съехал в кювет. Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 04:42.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

В ДТП пострадали люди. Личный состав для извлечения пострадавшего применял аварийно-спасательный инструмент.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось шесть человек личного состава и две единицы техники.

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