Туляки обратились к губернатору с вопросами о жилье, транспорте и дорогах

СЕГОДНЯ 17:48 2018-10-09T17:48:24+03:00

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Сегодня, 9 октября, губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел личный прием граждан.

Жительница улицы Хворостухина обратилась к главе региона с вопросом о строительстве дороги. По ее словам, стройка не огорожена, люки открыты, и это создает опасность для жизни и здоровья людей, которые вынуждены ходить по этой дороге.

Алексей Дюмин поручил Владиславу Галкину сегодня выехать на место и при необходимости принять меры по обеспечению безопасности людей. Владислав Галкин сообщил, что 15 ноября застройщик планирует завершить работы по строительству, 30 ноября – по благоустройству, а до 15 декабря – по освещению дороги.

Также жительница пожаловалась на отсутствие магазинов в микрорайоне ЖК «Парус». Глава региона поручил Владиславу Галкину проработать с предпринимателями вопрос открытия многофункциональных магазинов.

Сирота из Тулы попросила помочь в решении жилищного вопроса. Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что до конца года будет сдано порядка 350 квартир для предоставления детям-сиротам, и девушка получит квартиру.

Жительница ЖК «Парус» обратилась к Губернатору с просьбой решить ряд проблем. Одна из них – транспортная: не хватает автобусов на маршрутах №17, №18 и №32, и людям очень тяжело добираться на работу и домой. Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос об увеличении количества автобусов на маршруте №18. Подготовлено техническое задание, в ноябре планируется провести конкурс. Это позволит с 1 января 2019 года увеличить количество машин большой и средней вместимости на данном маршруте.

Алексей Дюмин поручил Владиславу Галкину проработать возможность увеличения количества машин на маршруте №32, а министру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиону Дуднику – взять на контроль вопрос обеспечения микрорайона транспортом.

Еще одно обращение касалось платы жителей новостроек за капитальный ремонт. Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко сообщила, что по федеральному законодательству взнос за капитальный ремонт начисляется жильцам многоквартирных домов, построенных до 2015 года.

Также был рассмотрен вопрос переработки отходов и экологической безопасности в регионе.

Алексей Дюмин поручил провести совещание с участием заявителя, региональных операторов по обороту твердых коммунальных отходов и сотрудников профильного министерства.

Сегодня, в общерегиональный день приема граждан, жители области обратились со своими вопросами и предложениями к представителям федеральных органов власти, расположенных в регионе, включая их отделы в районах, а также к профильным министрам, главам администрации, руководителям учреждений образования и здравоохранения, управляющих компаний.