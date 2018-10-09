2018-10-09T17:26:04+03:00
Общество

Тульская область переходит на цифровое телевещание

Юлия КУДЫМОВА
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В Туле состоялось заседание общественного совета при комитете Тульской области по печати и массовым коммуникациям. Основными темами собрания стали вопросы перехода Тульской области на цифровое эфирное телевидение, празднования 100-летия со Дня образования Союза журналистов России и его тульского отделения, проведения журналистских конкурсов в 2018 году.

Председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова проинформировала членов общественного совета, что помимо оповещения туляков через ресурсы государственных СМИ о необходимости приобретения оборудования для приема цифрового сигнала и его настройки комитет по печати и массовым коммуникациям совместно с ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» разработал листовки и плакаты, информирующие о необходимости подключения к цифровому эфирному телевидению и действиях жителей региона, чьи населенные пункты попадают в зону неуверенного приема сигнала. Подготовлен специальный выпуск газеты, в котором подробно рассказывается о цифровом вещании и возможностях подключения к нему.

Кроме того, комитет совместно со специалистами производственной лаборатории филиала РТРС «Тульский областной радиотелевизионный передающий центр» еженедельно проводит встречи с жителями муниципальных образований Тульской области, на которых разъясняется необходимость приобретения и подключения оборудования для приема цифрового сигнала.

Также члены общественного совета были проинформированы о проведении ставшего традиционным Тульского медиафорума. В этом году мероприятие впервые соберет представителей медиасферы 18 субъектов Центрального федерального округа. Форум пройдет 23-24 октября. В программе запланированы встречи с ведущими журналистами федеральных телевизионных каналов и изданий, а также обучающие мероприятия для представителей СМИ и пресс-служб.

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