Порядка 280 тысяч жителей Тульской области уже привились от гриппа

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-09T16:55:29+03:00

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По состоянию на 5 октября 2018 года первая поставка противогриппозной вакцины для взрослых «Совигрипп» в Тульской области использована на 96% от поставки.

Привито уже 220080 человек. Детской вакциной «Ультрикс» привито 57666 человек (98 % от поставки).

В конце сентября текущего года за счет средств областного бюджета закуплено 7000 доз вакцины «Совигрипп», по состоянию на 5 октября привито 548 человек.

За счет других источников (личные средства, средства предприятий) привито 1683 человек.

Всего по состоянию на 5 октября привито 279977 человек, а это 18,8% от численности населения.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ относительно благополучная. За прошедшую 40 неделю в области зарегистрировано 5477 случаев заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 39%.

По результатам лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

Учитывая актуальность иммунизации против гриппа, в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» продолжается «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ.

В период с 1 по 15 октября 2018 года специалисты Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» дадут консультации по всем вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Консультацию можно получить с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по следующим телефонам:

- в городе Туле и Киреевском районе по телефонам: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56;

- в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07;

- в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56;

- в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 6-50-70;

- в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96;

- в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 22-0-66.