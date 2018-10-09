Юрий Цкипури награжден дипломом и памятной медалью Лиги здоровья нации

СЕГОДНЯ 16:51 2018-10-09T16:51:45+03:00

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В понедельник, 8 октября, в Камерном зале Московского международного Дома музыки прошел торжественный вечер, посвященный 15-летию Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

В числе почетных гостей на мероприятии присутствовал Глава города Тулы, руководитель Тульской региональной организации «Лига здоровья нации» Юрий Цкипури. Он был награжден дипломом и памятной медалью Лиги здоровья нации.

Отметим, что за 15 лет мероприятия Лиги здоровья нации были проведены во многих регионах и областях Российской Федерации.

Сотни тысяч россиян прошли медицинское обследование и несколько тысяч получили медицинскую помощь в лучших клиниках страны.

Более одного миллиона человек приняли участие в проектах и программах организации.