Юрий Цкипури награжден дипломом и памятной медалью Лиги здоровья нации
В понедельник, 8 октября, в Камерном зале Московского международного Дома музыки прошел торжественный вечер, посвященный 15-летию Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».
В числе почетных гостей на мероприятии присутствовал Глава города Тулы, руководитель Тульской региональной организации «Лига здоровья нации» Юрий Цкипури. Он был награжден дипломом и памятной медалью Лиги здоровья нации.
Отметим, что за 15 лет мероприятия Лиги здоровья нации были проведены во многих регионах и областях Российской Федерации.
Сотни тысяч россиян прошли медицинское обследование и несколько тысяч получили медицинскую помощь в лучших клиниках страны.
Более одного миллиона человек приняли участие в проектах и программах организации.