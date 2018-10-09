2018-10-09T16:27:15+03:00
Происшествия

Туляк осужден за кражу кабеля и автоколес

Приговором суда мужчине назначено наказание
Виктория ЯКУШИНА
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55-летний житель Богородицкого района Тульской области осужден за кражу с незаконным проникновением в жилище.

Как выяснилось, 1 июля 2018 года мужчина подошел к дому в селе Черняевка, через окно залез в него и вынес оттуда металлический кабель стоимость 1560 руб.

А 18 июня 2018 года туляк похитил с автостоянки четыре автомобильных колеса на сумму 18 000 рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием наказания к колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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