Житель Тульской области поджег автомобиль любовника своей жены

СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-09T16:22:36+03:00

За содеянное приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы

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22-летний житель поселка Товарковский Богородицкого района Тульской области осужден за поджог авто.

Инцидент произошел 1 ибля 2018. Осужденный на почве ревности из-за встреч его жены с другим мужчиной, поджог автомобиль последнего - "ВАЗ 21150".

Автомобиль был полностью уничтожен. Ущерб составил 107 820 руб.

За содеянное приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Собственнику автомобиля ущерб полностью возмещен.