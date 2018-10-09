2018-10-09T16:05:01+03:00
Общество

10 октября передвижная приемная продолжит работу в Привокзальном округе

Все вопросы будут обработаны и переданы для исполнения
Виктория ЯКУШИНА
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Обращения граждан будут приниматься с 10.00 по адресу: Привокзальный округ, территория «Федоровское», д. Георгиево (на въезде у дома 14)

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить

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