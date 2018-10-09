ООО «Максим Горький» наказали за небезопасное зерно

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-09T15:56:27+03:00

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Управлением Россельхознадзора по Тульской области в процессе проведения проверки в отношении ООО «Максим Горький» (Тульская область, Чернский район) были выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного Союза.

Общество осуществляет деятельность по выращиванию и производству овощных и зерновых культур.

Оказалось, что ООО «Максим Горький» допустило выпуск в обращение зерна пшеницы, в количестве 1013 тонн, не соответствующего требованиям безопасности.

В товаросопроводительных документах на зерно, перевозимое бестарным методом, отсутствовала информация о годе урожая, назначении зерна (на пищевые или кормовые цели, на хранение и (или) обработку, на экспорт), что не обеспечивает прослеживаемость партии зерна.

В товарных накладных отсутствовали сведения о декларации о соответствии партии зерна требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

В октябре 2018 года за выявленные нарушения Управлением ООО «Максим Горький» и должностное лицо общества привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.