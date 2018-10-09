В УМВД России по Тульской области стартовал общерегиональный прием граждан
Изменить размер текста:
С 15:00 9 октября 2018 года в УМВД России по Тульской области начались мероприятия общерегионального Дня приема граждан.
Личный приём проводится в порядке очередности при представлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). В УМВД приём ведут должностные лица начальник УМВД Сергей Галкин и заместитель начальника – начальник Следственного управления УМВД Игорь Лопушанский.
Прием будет проходить до 20:00.