В УМВД России по Тульской области стартовал общерегиональный прием граждан

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-09T15:28:16+03:00

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С 15:00 9 октября 2018 года в УМВД России по Тульской области начались мероприятия общерегионального Дня приема граждан.

Личный приём проводится в порядке очередности при представлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). В УМВД приём ведут должностные лица начальник УМВД Сергей Галкин и заместитель начальника – начальник Следственного управления УМВД Игорь Лопушанский.

Прием будет проходить до 20:00.