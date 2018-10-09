2018-10-09T15:24:48+03:00
Общество

Юрий ЦКИПУРИ: Тульская область активно участвует в проектах Лиги здоровья нации

Виктория ЯКУШИНА
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8 октября 2018 года в Камерном зале Московского международного Дома музыки прошел торжественный вечер, посвященный 15-летию Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

Наш регион представил глава города Тулы, руководитель Тульской региональной организации «Лига здоровья нации» Юрий Цкипури.

Гостям вечера продемонстрировали самые знаковые многолетние проекты организации: «Прикоснись к сердцу ребенка», «Марафон здоровья», «Общество против наркотиков», «Россия без табака», «Безалкогольная Россия», «Волна здоровья», «Здоровье населения», Национальный молодежный проект «Моя альтернатива» и ряд других.

Мэр Тулы Юрий Цкипури подчеркнул, что Тульский регион активно участвует в акциях и проектах Лиги здоровья нации, направленных на профилактику заболеваний, развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни.

– В Тульском регионе вопросам здравоохранения уделяется большое внимание. Основные направления совершенствования сферы здравоохранения нашли отражение в Стратегии социально-экономического развития Тульской области. Благодаря поддержке Губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина возрастает доступность медицинской помощи. Под личным контролем главы региона ведутся строительство и ремонт ФАПов в отдаленных населенных пунктах, укрепляется их материально техническая база. По инициативе Губернатора успешно реализуются многие проекты, в том числе «Бережливая поликлиника», «Мужское здоровье». В медучреждениях внедряются современные информационные технологии, что позволяет оптимизировать работу лечебных учреждений и значительно улучшать качество медицинского обслуживания населения, – отметил Юрий Цкипури.

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