2018-10-09T15:07:29+03:00
Досуг

В Туле пройдет XII ежегодная Всероссийская выставка «Техника в масштабе»

В рамках мероприятия состоится конкурс
Виктория ЯКУШИНА
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С 27 октября по 11 ноября в Тульском государственном музее оружия пройдет XII ежегодная Всероссийская выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры «Техника в масштабе».

В экспозиции примут участие моделисты из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Калужской, Ивановской областей, Рязани, Курска, Томска, Барнаула, Ханты-Мансийска, Тюмени, Кирова и других городов.

Будут представлены сотни моделей в различных направлениях: авиация, флот, бронетехника, автомобили и мотоциклы. Кроме того посетители выставки смогут увидеть диорамы, военно-исторические миниатюры, в том числе работы лучших художников-миниатюристов из частных коллекций Москвы и Санкт Петербурга.

В рамках мероприятия состоится конкурс, по результатам которого будут выбраны лучшие работы в различных номинациях и возрастных категориях: дети, юниоры, взрослые.

Победители конкурса получат дипломы и ценные подарки.

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