2018-10-09T14:25:31+03:00
Общество

В Туле продолжаются работы по озеленению города

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Анна ЖУКОВАФото: Анна ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 октября, проводится посадка тюльпанов и крокусов, а также деревьев и кустарников.

В сквере им. Л. Толстого будут посажены 10 тысяч тюльпанов. На Казанской набережной продолжается посадка 4 тысяч крокусов.

Также будут украшены газоны на пересечениях проспекта Ленина с улицей Болдина и улицей Станиславского. Кроме тюльпанов, здесь высадят композиции из деревьев и кустарников – хосты, спиреи, гортензии, сосны горной, ивы, барбариса, пузыреплодника.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляки обратились к губернатору с вопросами о жилье, транспорте и дорогах
Тульская область переходит на цифровое телевещание
Порядка 280 тысяч жителей Тульской области уже привились от гриппа
Юрий Цкипури награжден дипломом и памятной медалью Лиги здоровья нации
Туляк осужден за кражу кабеля и автоколес
Житель Тульской области поджег автомобиль любовника своей жены
10 октября передвижная приемная продолжит работу в Привокзальном округе
ООО «Максим Горький» наказали за небезопасное зерно
В УМВД России по Тульской области стартовал общерегиональный прием граждан
Юрий ЦКИПУРИ: Тульская область активно участвует в проектах Лиги здоровья нации
В Туле пройдет XII ежегодная Всероссийская выставка «Техника в масштабе»
Алексей Дюмин провел рабочую встречу с Валерием Шериным
Состязания программистов
13 октября в Туле будет ограничена остановка транспорта
Банк «Возрождение» улучшил условия по вкладу «Добрые традиции»
Музей «Тульские древности» приглашает на традиционные покровские посиделки
Жительница Венева стала жертвой мошенничества с банковскими картами
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого отмечает 80-летие со дня основания
На выставке в Туле представили работы Сергея Шойгу
В Туле прошло совещание по организации розыска опасного преступника