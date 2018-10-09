В Туле продолжаются работы по озеленению города

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-09T14:25:31+03:00

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Сегодня, 9 октября, проводится посадка тюльпанов и крокусов, а также деревьев и кустарников.

В сквере им. Л. Толстого будут посажены 10 тысяч тюльпанов. На Казанской набережной продолжается посадка 4 тысяч крокусов.

Также будут украшены газоны на пересечениях проспекта Ленина с улицей Болдина и улицей Станиславского. Кроме тюльпанов, здесь высадят композиции из деревьев и кустарников – хосты, спиреи, гортензии, сосны горной, ивы, барбариса, пузыреплодника.