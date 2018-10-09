2018-10-09T13:34:43+03:00
Общество

Алексей Дюмин провел рабочую встречу с Валерием Шериным

Валерий Шерин назначен на должность первого заместителя главы региона и руководителя областного правительства
Мария ВЛАСОВА
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с Валерием Шериным. Напомним, 8 октября Валерий Шерин был назначен на должность первого заместителя главы региона и руководителя областного правительства. На этом посту он сменил Юрия Андрианова.

- Ожидаю, что под вашим руководством будет организовано эффективное межведомственное взаимодействие по реализации основных направлений деятельности правительства, – сказал Алексей Дюмин. - От вас во многом зависит, насколько слаженной будет работа всех органов исполнительной власти.

Валерий Шерин поблагодарил главу региона за оказанное доверие и отметил, что постарается приложить все усилия, чтобы соответствовать ожиданиям жителей.

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