Состязания программистов

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-09T13:22:35+03:00

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого на базе факультета математики, физики и информатики состоялся квалификационный раунд четвертьфинальных соревнований студенческого командного чемпионата мира по программированию АСМ

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ACM ICPC, или International Collegiate Programming Contest – чемпионат мира по спортивному программированию, который ежегодно проходит под эгидой Ассоциации вычислительной техники (ACM). На протяжении нескольких десятилетий эти четыре слова означают самое престижное командное состязание молодой программистской элиты. К настоящему моменту олимпиада охватывает весь мир, и каждый год количество команд продолжает расти на 10-20 %.

Участие в соревнованиях на базе ТГПУ им. Л. Н. Толстого приняли 6 команд: две студенческие команды Обнинского института атомной энергетики (г. Обнинск, Калужская область) и четыре команды факультета математики, физики и информатики ТГПУ им. Л.Н. Толстого. По итогам квалификационного раунда команды выходят в четвертьфинал студенческого командного чемпионата мира по программированию АСМ, который пройдет на базе Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.

В декабре в Санкт-Петербурге пройдут полуфинальные соревнования Северо-Восточного Европейского региона студенческого командного чемпионата мира по программированию АСМ.