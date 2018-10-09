2018-10-09T13:15:34+03:00
Общество

13 октября в Туле будет ограничена остановка транспорта

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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В связи с проведением мероприятий, посвященных закрытию мотосезона в Туле, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия:

- запрещена 13 октября 2018 года остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00.00 до 19.00 на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

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