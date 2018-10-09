Музей «Тульские древности» приглашает на традиционные покровские посиделки

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-09T12:44:49+03:00

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14 октября в 16:00 Музей «Тульские древности» приглашает юных туляков на праздник «Покровские посиделки». Встреча посвящена традициям одного из важнейших православных праздников – Покрова Пресвятой Богородицы.

По народным поверьям на Покров осень с зимой встречаются. Осень всегда была значимым временем года для русского люда. Это и время окончания сельскохозяйственных работ, и время начала новых важных дел – ремонта изб, домашней утвари. На Покров женщины садились за рукоделие.

Музей «Тульские древности» приглашает погрузиться в атмосферу традиционных покровских посиделок, ощутить тепло и уют русской избы, послушать при свете лучины о народных традициях в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Также найдется время и для рукоделия. Посетителей ждет мастер-класс по изготовлению цветов из гофрированной бумаги и декоративной подставки из нитей.

Возрастные рекомендации – 12+. Вход свободный по предварительной записи.