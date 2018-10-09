Жительница Венева стала жертвой мошенничества с банковскими картами

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-09T12:03:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции устанавливают подозреваемого в мошенничестве, совершенном в городе Веневе Тульской области.

Как выяснилось, местной жительнице позвонил неизвестный и сказал, что ему поручено перевести на банковскую карту женщины денежные средства, якобы накопившиеся на ее счету, но невостребованные. Под этим предлогом злоумышленник выяснил номера имеющихся у женщины банковских карт.

Затем жительница Венева обнаружила списание с них денег на общую сумму 13 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой противоправного деяния, она обратилась в полицию.

В отделе МВД выясняют все детали случившегося.

Чтобы не стать жертвой преступления, полицейские напоминают гражданам:

- нельзя сообщать незнакомому лицу паспортные данные, номера банковских карта и их cvc-кoд (его нельзя называть даже специалисту банка).

- нельзя говорить пароль, который приходит на ваш телефон в виде СМС-сообщения.