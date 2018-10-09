На выставке в Туле представили работы Сергея Шойгу

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-09T11:31:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 октября 2018 года, в Туле, в Выставочном зале (Красноармейский пр-т, д. 16), состоялось торжественное открытие новой выставки.

Ее инициатором стало Министерство обороны РФ.

Проект «Несокрушимая и легендарная» представлен посвящен 100-летию создания рабоче-крестьянской Красной армии.

В Выставочном зале представлены работы студии военных художников им. Грекова, личные работы Сергея Шойгу, плакаты из фондов музея Вооруженных сил РФ.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Фото: Мария ВЛАСОВА

Фото: Мария ВЛАСОВА

Фото: Мария ВЛАСОВА