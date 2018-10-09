На выставке в Туле представили работы Сергея Шойгу
Шкатулка
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Сегодня, 9 октября 2018 года, в Туле, в Выставочном зале (Красноармейский пр-т, д. 16), состоялось торжественное открытие новой выставки.
Ее инициатором стало Министерство обороны РФ.
Проект «Несокрушимая и легендарная» представлен посвящен 100-летию создания рабоче-крестьянской Красной армии.
В Выставочном зале представлены работы студии военных художников им. Грекова, личные работы Сергея Шойгу, плакаты из фондов музея Вооруженных сил РФ.
Фото: Мария ВЛАСОВА
Фото: Мария ВЛАСОВА
Фото: Мария ВЛАСОВА
Фото: Мария ВЛАСОВА
Фото: Мария ВЛАСОВА