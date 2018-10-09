Под Тулой "Мерседес" сбил девочку и молодого человека

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-09T10:52:06+03:00

Изменить размер текста: A A

8 октября 2018 года в 20:00 на 247-м километре автодороги М-2 «Крым» в Плавском районе Тульской области произошло ДТП.

26-летний молодой человек на автомобиле «Мерседес», по предварительной информации, сбил пешехода - 14-летнюю девочку - и 18-летнего молодого человека. Они переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП под Тулой оба пешехода получили различные травмы.

После оказанной медицинской помощи парень и девочка отпущены домой.