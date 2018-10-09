Под Тулой "Мерседес" сбил девочку и молодого человека
Оба пешехода пострадали
.
Изменить размер текста:
8 октября 2018 года в 20:00 на 247-м километре автодороги М-2 «Крым» в Плавском районе Тульской области произошло ДТП.
26-летний молодой человек на автомобиле «Мерседес», по предварительной информации, сбил пешехода - 14-летнюю девочку - и 18-летнего молодого человека. Они переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП под Тулой оба пешехода получили различные травмы.
После оказанной медицинской помощи парень и девочка отпущены домой.