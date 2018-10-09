Туляк утащил меховые шапки с выставки-продажи после ссоры с женой
Возбуждено уголовное дело
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В субботу, 6 октября 2018 года, в отдел полиции «Советский» в Туле поступило сообщение.
Выяснилось, что неизвестный на выставке-продаже меховых изделий похитил 10 шапок из лисы и норки, сняв их с манекенов.
В качестве подозреваемого был пойман житель Советского округа Тулы. Он признался в содеянном.
Оказалось, что мужчина поссорился с женой и случайно забрел на выставку-продажу, где и решил совершить грабеж.
В отделе полиции «Советский» возбуждено уголовное дело.