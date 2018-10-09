Бывший тренер «Арсенала» Миодраг Божович возглавил «Крылья Советов»
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Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович возглавил очередной клуб РПЛ. На этот раз это самарские "Крылья Советов".
Графа уже представили команде и в ближайшее время он приступит к работе с футболистами.
О сроках его контракта с ПФК не сообщается, но известно, что Божович долгое время рассматривался руководством как потенциальная замена Андрею Тихонову, сообщает «Чемпионат».
Отметим, что в прошедшем сезоне тульский "Арсенал" под руководством Миодрага занял седьмое место в чемпионате России - лучшее в свое истории.