Алексей ДЮМИН: Год Образования и Новых Знаний должен дать всем желающим новые возможности для развития

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-09T10:04:01+03:00

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В региональном правительстве обсудили ход реализации мероприятий Года образования и Новых знаний в Тульской области. О предвариетльных итогах доложила министр образования региона Оксана Осташко.

Кадры наше все

В августе 2018 года прошел второй этап стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов». В проекте принимают участие 176 школьников. Ребят сопровождают 12 тьюторов и 21 наставник.

В сентябре был дан старт Всероссийским открытым урокам по профессиональной навигации для старшеклассников в режиме интернет-трансляций «ПроеКТОриЯ». Первый в новом учебном году урок был посвящен теме «Профессия – чемпион», в нем приняли участие более 14 тыс. старшеклассников школ региона.

«ПроеКТОриЯ» — один из элементов масштабного национального проекта «Образование», который разработан для решения задач, определенных Указом Президента РФ №204 от 12 мая.

«Научись спасать жизнь»

В Тульской области успешно реализуется проект «Научись спасать жизнь». Работа по популяризации проекта организована по двум направлениям: «Оказание первой помощи» и «Экстренная допсихологическая поддержка». Педагогов и всех желающих обучают приемам, которые может использовать человек, не имеющий специального медицинского или психологического образования. При курсовой подготовке используется электронное приложение «Мобильный спасатель».

Английский язык

В региональный приоритетный проект «Английский для общения» вошли 11 пилотных школ. Разработана программа спецкурса «Добро пожаловать в Тулу» для учеников пятых классов, с его материалами можно ознакомиться на платформе «Виртуальная школа Тульской области». Проходят заочные туры конкурсов педагогического мастерства учителей английского языка, реализуется проект «Театр на английском».

История

В 15 пилотных школах Тульской области с 1 сентября введен курс «Люби и знай свой отчий край». Уже разработаны учебно-методические рекомендации для учителей и рабочая тетрадь для первоклассников.

В рамках проекта «Киноуроки в школах России» прошли съемки детского короткометражного художественного фильма о тульских школьниках «Когда небо улыбается». Фильм будут показывать на киноуроках не только в Тульской области, но и в других регионах (под девизом «Тульская область — школам России»).

Информационные технологии

Отдельное направление в плане мероприятий — работа по формированию у учащихся и педагогов компетенций в области информационных технологий. На базе «Кванториума» заработали «Яндекс. Лицей» и «Школа информационной безопасности».

Научная рота

Напомним, что в Тульской 106-й гвардейской дивизии в этом году создали научную роту.

В ее составе - выпускники ТулГУ 2017 года, получившие специальности «Материаловедение и технология материалов», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Системы управления движением и навигации», «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов», «Мехатроника и робототехника». Осенью этого года ряды научной роты пополнят еще 20 человек.

В планах

Напомним, что в 2018 году в регионе был реализован ряд инфраструктурных проектов в сфере образования. Открыты мини-технопарки, введена новая школа, первых учеников принял Центр поддержки одаренных детей в Ясной Поляне.

На базе «Кванториума» в этом году запланировано проведение Парада наук, а также ряда региональных олимпиад, в том числе по робототехнике.

- Все проводимые мероприятия должны способствовать повышению уровня знаний и создавать новые возможности для саморазвития всем желающим. Каждый должен найти для себя что-то полезное в большом перечне событий Года образования и Новых Знаний, - подчеркнул Алексей Дюмин.