2018-10-09T09:05:05+03:00
Общество

Центр обслуживания клиентов АО «ТНС энерго Тула» на ул. Каминского временно меняет режим работы

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АО «ТНС энерго Тула» информирует потребителей об изменении графика работы Центра обслуживания клиентов (ЦОК) по адресу: город Тула, ул. Каминского, д.31а.

С 8 по 21 октября 2018 года для указанного ЦОК установлен следующий режим работы:

- понедельник – четверг - с 9.00 до 18.00 часов (без перерыва);

- пятница – с 9.00 до 17.00 часов;

- суббота – с 9.00 до 13.00 часов. Воскресенье – выходной.

Гарантирующий поставщик электроэнергии напоминает, что передать показания приборов учета, оплатить потребленную электроэнергию, подключить электронную квитанцию, а также задать вопросы специалистам компании можно в любое удобное время через сервисы сайта АО «ТНС энерго Тула»: tula.tns-e.ru/population/.

Проверить состояние лицевого счета или получить справочную информацию жители Тулы и области могут по телефону горячей линии АО «ТНС энерго Тула»: 8 (4872) 52-34-10.

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