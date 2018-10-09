2018-10-09T08:50:55+03:00
Общество

В Туле продолжается прочистка ливневой канализации

8 октября работы проходили на перекрестке улиц К. Маркса и Демидовская Плотина
Мария ВЛАСОВА
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В Туле продолжается прочистка ливневой канализации. 8 октября работы проходили на перекрестке улиц К. Маркса и Демидовская Плотина, а также на улице Каминского.

Всего в Туле бдолее 120 км ливневой канализации. На данный момент специалисты прочистили более 13 км и 300 колодцев и решеток. Где будут проводиться работы, решается по результатам обследования улично-дорожной сети и заявлениям жителей.

Прочистка "ливневок" осуществляется круглогодично. Техника используется только при плюсовых температурах.

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