Управляющие компании не отрабатывают жалобы туляков на качество теплоснабжения
8 октября в администрации города обсудили вопросы, связанные с ходом отопительного сезона
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Ряд управляющих компаний не отрабатывает жалобы туляков на качество теплоснабжения, игнорируя и переводя их на ресурсоснабжающие организации. Об этом сообщил заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.
Заместителям начальников главных управлений по ЖКХ поручено проанализировать действия, предпринимаемые УК для решения возникающих проблем, а также скорость реагирования на каждое обращение.
Напомним, в Туле работают телефоны «горячих линий» по отопительному сезону.