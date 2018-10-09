Управляющие компании не отрабатывают жалобы туляков на качество теплоснабжения

СЕГОДНЯ 08:12 2018-10-09T08:13:55+03:00

8 октября в администрации города обсудили вопросы, связанные с ходом отопительного сезона

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Ряд управляющих компаний не отрабатывает жалобы туляков на качество теплоснабжения, игнорируя и переводя их на ресурсоснабжающие организации. Об этом сообщил заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.

Заместителям начальников главных управлений по ЖКХ поручено проанализировать действия, предпринимаемые УК для решения возникающих проблем, а также скорость реагирования на каждое обращение.

Напомним, в Туле работают телефоны «горячих линий» по отопительному сезону.