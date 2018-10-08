Туляки стали меньше жаловаться на торговлю и больше на ЖКХ

СЕГОДНЯ 17:58 2018-10-08T17:59:24+03:00

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Потребители Тульской области могут обратиться за консультацией в 6 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

По итогам последних обращений, на 8% снизилось число обращений по вопросам розничной торговли. Одновременно произошло увеличение числа обратившихся в сферах жилищно-коммунального хозяйства, связи, бытового обслуживания населения.

Консультации специалистов проходят в первый вторник каждого месяца с 9.00 до 18.00 по адресам в городах:

Туле - проспект Ленина, д 63;

Алексине - площадь Ленина, д. 8;

Новомосковске – Московская ул., д. 7;

Суворове – ул. Ленина, д. 12;

Щекино - Шахтерская ул., д. 21;

Ефремове – пл. Красная, д.1.

Следующая консультация состоится 6 ноября 2018 года.