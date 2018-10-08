Театра драмы приглашает туляков на "Укрощение строптивой"
10 октября в 18:30 Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького приглашает туляков на масштабный, яркий, эксцентричный спектакль "Укрощение строптивой".
Комедии Шекспира — особый жанр, в котором нет высмеивания, но есть смех, вызванный восторгом перед жизнью, смех этот становится признанием в любви к миру и людям. Изобилие цвета, звука, образов и ассоциаций — идеальный художественный мир, в котором возможно самое немыслимое.
Конфликте между порядком и хаосом развернется вне конкретного времени и бытового пространства, потому что воображение важнее реальности, а поэзия и музыка выразительнее прозы и тишины.