Театра драмы приглашает туляков на "Укрощение строптивой"

СЕГОДНЯ 17:39 2018-10-08T17:39:52+03:00

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10 октября в 18:30 Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького приглашает туляков на масштабный, яркий, эксцентричный спектакль "Укрощение строптивой".

Комедии Шекспира — особый жанр, в котором нет высмеивания, но есть смех, вызванный восторгом перед жизнью, смех этот становится признанием в любви к миру и людям. Изобилие цвета, звука, образов и ассоциаций — идеальный художественный мир, в котором возможно самое немыслимое.

Конфликте между порядком и хаосом развернется вне конкретного времени и бытового пространства, потому что воображение важнее реальности, а поэзия и музыка выразительнее прозы и тишины.