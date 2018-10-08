Не все управляющие компании реагируют на жалобы туляков на качество теплоснабжения

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-08T17:26:11+03:00

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Сегодня, 8 октября, в администрации города обсудили вопросы, связанные с ходом отопительного сезона. В частности работу управляющих компаний. Как оказалось, ряд управляющих компаний не отрабатывает жалобы туляков на качество теплоснабжения, игнорируя и переводя их на ресурсоснабжающие организации.Заместители начальников главных управлений по ЖКХ будут анализировать действия, предпринимаемые УК для решения возникающих проблем, а также скорость реагирования на каждое обращение.

Напомним, вы можете обратиться на горячие линии администрации города Тулы, которые работают ежедневно с 8.00 до 20.00:

Центральный округ (4872) 31-11-90, 36-72-81

Пролетарский округ (4872) 41-06-49, 41-73-40

Привокзальный округ (4872) 24-66-98, 24-71-74

Зареченский округ (4872) 47-16-68

Советский округ (4872) 30-18-84, 30-17-11

Управление по городскому хозяйству +7-919-081-23-09

С 20.00 и до 8.00 жители могут обращаться по телефону ЕДДС - (4872) 47-20-37.