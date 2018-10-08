Заместитель главного судебного пристава Тульской области проведет прием граждан в Ленинском

СЕГОДНЯ 16:53 2018-10-08T16:53:11+03:00

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15 октября 2018 года заместитель руководителя УФССП России по Тульской области – заместитель главного судебного пристава Тульской области Ирина Криволапова проведет выездной прием граждан на базе отдела судебных приставов Ленинского района.

Прием будет проводиться с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Тула, пос. Ленинский, ул. Ленина, д. 6.

Сообщаем о необходимости предварительной записи на прием по телефону (4872) 33-30-53.